Rissa via Lecco, Comazzi (FI): “Il Comune intervenga”

“Le immagini della maxi rissa avvenuta in via Lecco sono raggelanti: possibile che in centro a Milano, in una zona di movida, i cittadini debbano assistere a scene da ‘Gangs of New York’? È evidente che nonostante i molteplici campanelli d’allarme degli ultimi mesi il Comune non abbia fatto nulla per gestire la situazione”: lo afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Per risolvere questo enorme problema di ordine pubblico – prosegue l’azzurro – occorre una riorganizzazione della polizia locale; più agenti a presidio delle strade, collocati nei punti strategici: zone della movida e dello spaccio, periferie, quartieri – ghetto. Non è possibile – conclude – che l’immagine di una città all’avanguardia e dalla storia importante come Milano sia quella di una stazione centrale in balia del degrado e di quartieri sempre più pericolosi, in balia di teppisti e ladruncoli da quattro soldi”.

