“Ricette Vegane e Vegetariane anche per onnivori” (ed. Mondadori) è il nuovo libro di Iader Fabbri, ex atleta, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico. Il libro arriva dopo il successo di “L’indice di equilibrio” e “Ricette in equilibrio”. E’ un manuale di ricette che uniscono per la prima volta due mondi che sembrano inconciliabili – veg e onnivori – ma è anche un libro ricco di informazioni nutrizionali che seguono i principi fondamentali del “metodo Iader Fabbri”, ovvero niente diete rigide, niente conteggio delle calorie, ricerca quotidiana dell’equilibrio tra i macronutrienti

Ascolta l’intervista all’autore