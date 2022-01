Minaccia i poliziotti con un coltello, bloccato con lo spray

Gli agenti erano accorsi in un appartamento in zona Bande Nere a Milano per una lite in famiglia. Arrestato il compagno violento.

Un italiano di 43 anni, di origine brasiliana, è stato arrestato dalla Polizia per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla chiamata di una donna di 26 anni alle 3 di stanotte che ha riferito di aver avuto una discussione con il compagno e che lui l’aveva minacciata con un coltello da cucina. Entrati nell’appartamento in viale Legioni Romane, zona Bande Nere, il 43enne ha minacciato i poliziotti con il coltello nel tentativo di resistere all’arresto, tanto da rendere necessario agli agenti il ricorso allo spray anti-aggressione in dotazione. La donna è stata portata per accertamenti in codice verde all’ospedale San Carlo.