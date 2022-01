Trenord, nuovi ‘Caravaggio’ in servizio

Da martedì 1 febbraio due nuovi treni Caravaggio ad alta capacità entreranno in servizio sulla linea Trenord Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, su cui effettueranno 16 delle 37 corse previste da orario. I due convogli avranno una composizione di quattro carrozze, per un numero complessivo di 445 posti a sedere. Come tutti i nuovi treni acquistati da Regione Lombardia, si tratta di convogli particolarmente sostenibili dal punto di vista ambientale grazie a consumi di energia ridotti e materiali riciclabili. Con l’ingresso in servizio dei due Caravaggio, sale a 39 il numero dei nuovi treni già in circolazione sulla rete ferroviaria. Nel corso del 2022 è prevista la consegna a Trenord di altri 57 dei 222 convogli acquistati da Regione Lombardia. Entro la fine dell’anno saranno 96 i nuovi convogli in circolazione sulla rete lombarda; l’ingresso in servizio consentirà di ridistribuire la flotta di nuova e nuovissima generazione, a beneficio dell’efficienza complessiva del servizio.