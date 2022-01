Moratti con Vieri e Zambrotta: “Si vince giocando in squadra”

La vicepresidente e assessore al Welfare gioca con i campioni di calcio nel campo di padel allestito sotto il palazzo della Regione in piazza Città di Lombardia che resterà aperto, insieme alla pista di pattinaggio, fino a domenica.

In piazza Città di Lombardia, a Milano, sarà possibile pattinare sul ghiaccio e giocare a padela fino al 30 gennaio. La pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande di Milano e il campo di padel allestiti durante le festività Natalizie saranno, infatti, fruibili fino a domenica. La permanenza delle due strutture è stata prorogata grazie al successo riscosso da queste attrazione che hanno ottenuto un grande consenso. Venerdì mattina la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha giocato a padel con gli ex campioni di calcio Bobo Vieri e Gianluca Zambrotta. Un intermezzo sportivo mentre a Roma sono nel pieno le trattative per l’elezione del Presidente della Repubblica.

La pista di pattinaggio è stata molto frequentata, fin dalla sua apertura, da parte delle famiglie, dei ragazzi e degli appassionati di questa disciplina. Anche il campo di padel è stato vincente. Giovani e meno giovani sono scesi in campo ai piedi del grattacielo per praticare quello che è considerato lo ‘sport’ del momento.