Incendio in un capannone industriale a Usmate Velate, in Brianza. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio in un magazzino della Retech Life . Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco di Monza, Vimercate e Desio. Non si registrano feriti gravi. A dare l’allarme è stato il titolare, rimasto leggermente intossicato, insieme alla figlia (nessuno dei due è stato portato in ospedale). I danni sono ingenti. Ancora ignote le cause del rogo.