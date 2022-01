Galeazzi, si torna a operare anche chi non ha il super green pass

All’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi “non è stata rinnovata” la circolare interna che prevedeva di riprogrammare alcuni interventi non urgenti per i pazienti fragili e per quelli sprovvisti di Super Green pass. Lo ha confermato il virologo e direttore sanitario dell’ospedale Fabrizio Pregliasco.”Quel provvedimento – ha spiegato – è stato preso in una situazione di emergenza, che ora è rientrata”. E’ ancora in corso intanto l’ispezione della Regione Lombardia avvenuta proprio a seguito di quella circolare.