Scuola e Covid, le Regioni chiedono di semplificare le regole

Le Regioni chiedono al governo di semplificare le regole anti Covid che disciplinano le attività scolastiche. Il fronte dei governatori, che si sono visti ieri a Roma, appare compatto. La richiesta è quella di garantire le lezioni in presenza agli studenti vaccinati. Sul tavolo anche la proposta di eliminare i tamponi per il rientro in classe, mantenendo comunque l’autosorveglianza. “Sono sempre più numerose le segnalazioni di famiglie bloccate in casa dal caos di regole complicate, spesso attuate diversamente da dirigenti scolastici che faticano a raccapezzarsi – sottolinea il presidente della Lombardia, Attilio Fontana – Serve una semplificazione e soprattutto una continuità didattica per i ragazzi, per gli insegnanti e per le famiglie”.