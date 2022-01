Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia ieri è entrata “ufficialmente” tra i nomi proposti dal centrodestra per il Quirinale. Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio sono i nomi proposti come annunciato dal leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa con Antonio Tajani e Giorgia Meloni. Salvini ha poi ripercorso il ‘profilo’ di tutti e tre nomi proposti. Parlando di Moratti ha ricordato “è stata ministro, presidente della Rai, è stata sindaco della mia Milano, portando a Milano l’Expo, creando rapporti internazionali che a Milano e all’Italia servono e valgono ancora oggi e, attualmente, senza appartenenza di partito, è vice governatrice e soprattutto assessore alla Sanità di una Regione che più di altre ha combattuto il covid e meglio di altre ne sta uscendo”.

