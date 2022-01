Auto contro bus, martedì i funerali di Dennis e Irene

Nessuno dei cinque giovani a bordo dell'auto che si è schiantata contro un bus aveva la patente. In Marocco le esequie degli altri tre ragazzi.

Si svolgeranno domani i funerali di Dennis Guerra e Irene Sala, due dei cinque ragazzi morti nel terribile schianto frontale di Rezzato nel Bresciano. Salah Nadiq, Imad El Harram e Imad Nadiq saranno invece sepolti in Marocco. La cerimonia per il diciannovenne Dennis Guerra si svolgerà alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Michele a Sabbio Chiese, dove il sindaco Onorio Luscia ha anche proclamato il lutto cittadino. Alla stessa ora ma nella parrocchia di Villanuova è invece in programma il funerale della diciassettenne Irene. Nessuno dei cinque giovani morti sabato sera aveva la patente. Alla guida c’era il ventiduenne Salah Nadiq, il più grande del gruppo.