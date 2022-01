Arrestati quattro rapinatori seriali e violenti, che agivano con la pistola. Si tratta di quattro giovani nordafricani, fermati dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver messo a segno sette rapine a mano armata, messe a segno tra il 29 dicembre e il 10 gennaio (di cui cinque in un giorno solo) tra Monza e Milano. Per costringere le persone aggredite a sorpresa per strada o simulando di essere accasciati a terra dopo un incidente, a consegnare soldi e gioielli, i malviventi usavano una pistola.