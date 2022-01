Medico sulla Mare Jonio: “Il ministro ci indichi un porto sicuro”

Michele Usuelli, medico e consigliere regionale lombardo, lancia un appello direttamente al ministro dell’interno Lamorgese dalla nave Mare Jonio per chiedere un porto sicuro dove sbarcare, dopo il salvataggio di 208 migranti.

“Gentile Ministra Lamorgese – scrive Usuelli su Facebook – ieri abbiamo completato due interventi di soccorso: un’operazione SAR molto lunga e complessa durante la notte e una in mattinata. Abbiamo a bordo 208 persone: uomini, donne e bambini in fuga dalla Libia. La notte appena trascorsa è stata molto fredda e ventosa. Un calvario soprattutto per i più piccoli.