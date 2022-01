“Back to dance” , i Kataklò al Teatro Carcano

Al Teatro Carcano di Milano dal 26 al 30 gennaio, i Kataklò Athletic Dance Theatre tornano sulle scene inneggiando alla ripartenza: "We are Back to Dance".

In anteprima nazionale al Teatro Carcano di Milano dal 26 al 30 gennaio, Kataklò Athletic Dance Theatre, la più importante compagnia italiana di physical theatre, torna sulle scene inneggiando alla ripartenza: “We are Back to Dance”. Giulia Staccioli, insieme all’attivo contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo che accosta frammenti differenti, inediti e di repertorio, portabandiera di un messaggio di speranza: raccogliamo tutti i pezzi, ricostruiamoci, rigeneriamoci, mostriamoci nuovi, ma sempre fedeli a noi stessi. Insomma, torniamo a ballare!

“Back to dance” si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo, la leggerezza. Racconta il ritorno in scena dei danzatori dopo aver vissuto un’esperienza universalmente condivisa. Nelle loro gambe c’è la voglia di ricominciare, un istinto continuamente frenato, ostacolato, reso sempre più complesso dalle circostanze. La chiave di lettura offerta dallo spettacolo vuole essere positiva: giocando con l’ironia, l’energia e l’intensità proprie dello stile Kataklò, “Back to Dance” dà voce ai bisogni e ai desideri che ci hanno accomunato nell’ultimo periodo: camminare liberi tra la gente facendosi trasportare dal flusso, sentirsi parte di un tutto che si muove con decisione nella stessa direzione, un abbraccio, delicato o scontroso, purché sia fisico, ritrovarsi ad una festa e scatenarsi senza pensieri. Tutto quello che eravamo è stato travolto da un vortice per poi essere messo in pausa, come in una vecchia fotografia. Kataklò decide però di schiacciare play e ricominciare con più energia.

L’idea del ritorno diventa fil rouge per tutte le scelte artistiche e anche i costumi, riadattati e rinnovati da vecchie produzioni, perseguono lo stesso ideale di recupero. L’atletismo e la poesia che hanno reso la compagnia ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, tornano sulle scene ad ammaliare e a diffondere vitalità. Le prospettive sono inevitabilmente cambiate, ma il linguaggio rimane lo stesso.

Al Teatro Carcano di Milano

BACK TO DANCE

Con KATAKLO’ Athletic Dance Theatre

Dal 26 al 30 gennaio

ORARI: mercoledì, giovedì e sabato ore 20:30; venerdì ore 19:30; domenica ore 16:00

PREZZI: poltronissima € 38,00 |poltrona/balconata € 30,00| over 65 € 20,00/€ 17,00 | under 26 € 17,00/€ 16,00

PRENOTAZIONI TELEFONICHE: 02 55181362 | + 39 02 55181377 (WhatsApp)

VENDITE ONLINE: biglietti.teatrocarcano.com | happyticket.it | vivaticket.it

Al Carcano in sicurezza. L’ingresso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti di Green Pass da vaccinazione o avvenuta guarigione da Covid-19 (Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172). Negli spazi del teatro è obbligatorio indossare la mascherina.

TEATRO CARCANO corso di Porta Romana, 63 – Milano