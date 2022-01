Tragedia sfiorata sulla superstrada 36 Lecco-Colico. Un’autocisterna carica di combustibili ha sfiorato due asini in una galleria. E’ successo nella galleria Luzzeno di Mandello del Lario (Lecco), in piena notte. Il camion ha evitato i due asini, le cui immagini sono state registrate dalle telecamere di servizio. La Polizia stradale sta ora indagando per risalire al proprietario degli animali, che nel frattempo si sono allontanati.