Alidad Shiri racconta nel libro “Via dalla pazza guerra – Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan” (ed. HarperCollins) la storia della sua fuga dall’Afghanistan e l’arrivo in Italia nel 2005. Oggi Shiri ha 30 anni, vive a Bolzano, è laureato in Filosofia politica ed è un giornalista. Era solo un bambino quando ha visto scoppiare la guerra in Afghanistan e ne ha subito le conseguenze più tragiche: la perdita della famiglia. Shiri collabora anche con varie associazioni umanitarie, tra cui UNHCR Italia.Nel 2007 la sua storia è diventata un libro che ora HarperCollins ripropone in una versione nuova e approfondita.

Ascolta l’intervista all’autore