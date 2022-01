Lunedì 17 gennaio alle 21 al Cinemino di Milano è in programma la proiezione di “In campo nemico” di Fabio Bianchini, il film documentario dedicato al collettivo SupportoLegale che dal 2004 offre sostegno a tutti gli imputati dei processi ai manifestanti scaturiti in seguito al G8 di Genova del 2001, per aiutare la segreteria legale del Genoa Legal Forum nella gestione dell’enorme mole di materiale documentale. Anche a vent’anni dai fatti genovesi, l’azione del progetto continua in numerose azioni di contributo alla memoria di quei fatti, ingranaggio collettivo utile e doveroso per le battaglie di domani, che si è materializzato nel documentario, “In campo nemico” con tavole disegnate da Zerocalcare e con l’amichevole partecipazione di Valerio Mastrandrea. La visione del documentario sarà introdotta dai produttori. Nella settimana dal 17 al 23 gennaio, Il Bar del Cinemino ospita la mostra con le tavole originali di Zerocalcare usate per il film e le fotografie di scena e backstage.



