Anticiclone a oltranza, siccità al Nord

Il passaggio di un debole disturbo in quota nella giornata di lunedì, responsabile di qualche annuvolamento in più al Sud, non cambierà sostanzialmente la situazione anche per i prossimi giorni, con l’alta pressione che dovrebbe persistere e proteggere l’Italia per tutta la prima parte della prossima settimana.

Piogge e neve faranno ritorno sull’Italia a partire da giovedì, coinvolgendo soprattutto il Centro-Sud, e per venerdì si profila un brusco e sensibile calo delle temperature dovuto all’irruzione di una massa d’aria molto fredda di origine artica.

SICCITÀ AL NORD, LA SITUAZIONE E LE PROSPETTIVE PER LE PROSSIME SETTIMANE

Prosegue la siccità al Nord: preoccupa soprattutto la situazione delle regioni nord-occidentali, che nel mese di dicembre hanno visto arrivare meno della metà delle precipitazioni tipiche del periodo. Secondo gli esperti c’è il rischio che questo stallo si protragga ancora a lungo. In queste condizioni il tempo sull’Italia (e su gran parte dell’Europa occidentale) resterà prevalentemente stabile, mentre sull’Europa orientale prenderanno vita correnti settentrionali molto fredde e a tratti anche perturbate. Di tanto in tanto, a seconda dell’entità dei temporanei spostamenti verso ovest dell’asse dell’anticiclone, queste correnti fredde andranno a interessare anche le nostre regioni, ma gli eventuali impulsi perturbati, a causa della presenza della barriera alpina, non potranno fare altro che saltare il Nord Italia finendo per interessare il Centro, specie il lato adriatico, e le regioni meridionali. Così questo gennaio rischia di chiudersi con un grosso deficit pluviometrico al settentrione, specialmente al Nord-Ovest, maggiormente protetto dalle cime più elevate dell’arco alpino.