Rapinano disabile in metropolitana, 2 arresti [VIDEO]

La Polizia di Stato ha eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini marocchini di 21 e 37 anni ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso commessa ai danni di un cittadino italiano di 25 anni con disabilità.

I fatti risalgono alla sera dell’11 dicembre quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due uomini avevano avvicinato la vittima, intenta ad utilizzare il montascale per salire con la sedia a rotelle dalla banchina treni al piano mezzanino della fermata metropolitana di Porta Genova. Sotto minaccia, i due rapinatori erano riusciti ad impossessarsi del cellulare del 25enne e a fuggire nonostante l’intervento di due passanti. Grazie alle descrizioni fisiche e dell’abbigliamento degli aggressori, gli agenti erano riusciti in poche ore a fermare il 21enne (già noto alle forze dell’ordine) alla fermata metropolitana di Cadorna, recuperando lo smartphone e restituendolo al proprietario.

Il secondo rapinatore è stato arrestato ieri in zona Lambrate dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale. Il provvedimento della misura cautelare in carcere è stato notificato sia al 37enne che al 21enne già in carcere per il fermo eseguito a dicembre.