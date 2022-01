Covid, Stramiliano rinviata a maggio

“Visto il perdurare dell’ondata pandemica e la scelta del Governo di estendere lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, l’edizione 2022 della Stramilano – prevista per domenica 20 marzo – è rimandata a domenica 15 maggio”. Lo comunica il Comitato Organizzatore della manifestazione sportiva che ha preso la decisione ‘in accordo con il Comune di Milano e con le Istituzioni coinvolte’. “Una scelta necessaria e opportuna – spiega il Comitato Organizzatore – non solo per garantire la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, i runners amatoriali e professionisti, i volontari, gli sponsor e gli esponenti delle Forze dell’Ordine che ogni anno consentono di dare vita a questa storica manifestazione, ma anche come forma di rispetto nei confronti di tutti coloro che a causa del virus COVID-19 non potrebbero prendervi parte. Una piccola, ulteriore rinuncia, per poter correre tutti insieme domani”.