Coppa Italia, il Milan batte il Genoa e va ai quarti

Non è soddisfatto il tecnico Stefano Pioli: "Non abbiamo approcciato bene la partita, poi siamo andati in crescendo, ma la prossima volta lavoreremo meglio"

Il Milan ha vinto 3-1 contro il Genoa 3-1 dopo i tempi supplementari qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia. I primi 90′ erano terminati 1-1. Ai quarti i rossoneri incontreranno la vincente di Lazio-Udinese, in campo la prossima settimana. Un gol di Leao al 103′ e il sigillo di Saelemaekers al 113′ regalano la qualificazione ai rossoneri, dopo un primo tempo da dimenticare. Il tecnico Stefano Pioli non è soddisfatto: “Evidentemente non ho fatto un gran lavoro. Non abbiamo approcciato bene la partita, siamo entrati in campo con poca energia ed è senz’altro colpa mia – dice ai microfoni di Mediaset – . Poi siamo andati in crescendo, ma la prossima volta lavoreremo meglio. Tutta la squadra non ha interpretato bene il primo tempo, non un singolo giocatore. Se giochiamo sotto ritmo siamo più prevedibili”.