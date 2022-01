“Il padrino e lo scrittore”, un docufilm sulla ‘ndrangheta a Seregno

Venerdì 21 gennaio a Seregno (Mb) presso la Sala Civica Monsignor Gandini in via XXIV Maggio, la Rete Associazioni Legalità e Giustizia propone in anteprima italiana la proiezione del film documentario “IL PADRINO E LO SCRITTORE” di Marco Tagliabue.

Sono passati dieci anni da quando Antonino Belnome, 38enne padrino e killer della ‘ndrangheta ha cambiato vita diventando collaboratore di giustizia. Con le sue testimonianze ha svelato crimini irrisolti, cadaveri sepolti, affari sporchi tra armi, droga e corruzione nel ricco Nord Italia. Oggi è il momento per fare i conti col passato e l’occasione è l’incontro con lo scrittore Camillo Costa che sta scrivendo la sua biografia. Saranno ospiti della serata il regista Marco Tagliabue, Camillo Costa scrittore, Alessandra Dolci Direttrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Monica Forte Presidente della Commissione Antimafia Lombardia, Mario Portanova giornalista e Valerio D’Ippolito referente di Libera Monza e Brianza.

Inizio film ore 21.00

INGRESSO LIBERO

E’ richiesta la prenotazione scrivendo a: legalita.seregno@gmail.com

Si accede solo con Super Green Pass e mascherina FFP2