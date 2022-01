Consiglio Regionale, Nicola Di Marco nuovo capogruppo M5S

Nicola Di Marco succede a Massimo De Rosa alla guida del gruppo regionale del M5S Lombardia. “Ringrazio il gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle che all’unanimità ha scelto di darmi fiducia – commenta Di Marco -. Guidare il Movimento all’interno del Consiglio Regionale lombardo è motivo di enorme orgoglio. Un compito che porterò avanti con dedizione ai nostri valori e impegno a difesa dei nostri temi. Soprattutto qui in Lombardia, dove l’inadeguatezza del governo di centro destra si è manifestata in tutta la propria evidenza. Per poterci finalmente lasciare alle spalle tutto questo l’impegno del singolo non può bastare, serve la forza di un gruppo che lavora unito e il supporto di una rete di cittadini, che dobbiamo essere in grado di coinvolgere quale parte integrante di questo progetto. Solo così potremmo dare concretezza all’ideale di cambiamento che riteniamo la Lombardia meriti. Ringrazio chi mi ha preceduto, per il grande lavoro svolto, nonostante la complessità del momento e il più difficile dei contesti: quello di una pandemia mondiale”.