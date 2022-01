Covid, Lombardia verso zona arancione? Fontana: speriamo di fermarci prima

Sulla possibilità che la Lombardia passi in zona arancione: “Non penso si possano fare delle anticipazioni, se già era difficile prima ora lo è ancora di più, è chiaro che le indicazioni, la direzione è sicuramente quella, ma speriamo di riuscire a fermarci prima”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana interpellato sulla situazione epidemiologica a margine del Consiglio regionale. “Sembra che quella sia l’indicazione ma penso che sia difficile fare delle previsioni – ha spiegato ancora – soprattutto perché, come anche bene ha scritto recentemente il professor Remuzzi, l’Omicron è una cosa completamente nuova, diversa, le cui reazioni e modalità di sviluppo non sono più paragonabili al vecchio Covid”. Parlando poi della ripresa delle attività scolastiche in presenza “ci siamo sempre adeguati a quelle che sono le decisioni del Governo e continueremo a farlo”, ha aggiunto Fontana. “Di nostro continuiamo a insistere perché si continui a vaccinare perché la Lombardia è sicuramente la Regione che più vaccina e questa è l’unica opportunità che abbiamo per fronteggiare questa nuova variante del virus, quindi proseguiamo in quella direzione e guardiamo con moderato ottimismo al futuro”.