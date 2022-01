Addio a David Sassoli

E’ morto nella notte il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, 65 anni. Dallo scorso 26 dicembre era ricoverato in Italia, in provincia di Pordenone, per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Solo ieri si era diffusa la notizia del suo ricovero. A dare la notizia della morte di Sassoli è il suo portavoce Roberto Cuillo: “Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli si è spento alle ore 1.15 dell’11 Gennaio presso il CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie”.