Nell’ambito delle attività di controllo nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza, i carabinieri di Desio hanno deferito alla Procura della Repubblica di Monza, 5 persone nei confronti delle quali sono emerse delle difformità rispetto a quanto auto dichiarato all’Inps. Tra le irregolarità rilevate dai militari, la mancanza del requisito della residenza e della comunicazione sulla reale composizione dello stato di famiglia ed in due casi dello stato detentivo. Il caso più eclatante è stato riscontrato nei confronti di un uomo, proprietario di un’abitazione dichiarata come prima casa, ma in realtà ceduta in locazione, e di fatto proprietario di un’auto di lusso acquistata da pochi mesi da terze persone ma che, secondo l’ipotesi accusatoria, è pienamente riconducibile al suo patrimonio. Il valore complessivo delle somme percepite ammonta ad oltre 15 mila Euro. I carabinieri hanno informato l’Inps per interrompere immediatamente l’erogazione del contributo.