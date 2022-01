Paderno Dugnano, il ponte della Rho Monza non passa il collaudo

I lavori della Rho-Monza subiranno un nuovo slittamento in avanti. Come scrive il sito del quotidiano Il Cittadino di Monza e Brianza, i pendolari della Milano-Meda, che ogni giorno passano sotto il ponte della Rho-Monza, dovranno aspettare almeno metà 2022 per la fine lavori. Milano Serravalle infatti ha annunciato il rinvio dell’apertura al traffico del primo lotto compreso tra il raccordo con la Tangenziale Nord ed il territorio di Bollate previsto proprio in per questo gennaio. Ora si parla del secondo trimestre dell’anno, di conseguenza i termini dovrebbero essere quelli della prossima primavera. La decisione è stata assunta di comune accordo con i progettisti e i collaudatori dell’opera per consentire l’esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi sull’impalcato del viadotto che scavalca la Milano-Meda. In fase di collaudo infatti sono emersi dei problemi. Si ipotizza che saranno comunque necessari non meno di tre mesi per chiudere l’intervento aggiuntivo.