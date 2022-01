Covid, Lombardia: sono 223.368 gli over 50 non vaccinati

In Lombardia su una platea di 4.531.914 cittadini con più di 50 anni (fonte Istat gennaio 2021), il 95,1% (4.308.546) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e 4.231.155 hanno concluso il ciclo primario, pari al 93,4% della popolazione di quella fascia d’età. Sono 2.856.605 i cittadini con più di cinquant’anni che hanno ricevuto la dose booster e restano invece senza copertura vaccinale 223.368 over 50, di questi 12.478 hanno già prenotato la vaccinazione. Lo riferisce l’assessorato regionale al Welfare facendo un quadro della situazione vaccinale in Lombardia a seguito dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Inoltre, nella giornata di oggi (dato aggiornato alle ore 16) sono si sono prenotati altri 2.742 over 50 lombardi per la somministrazione della prima dose.