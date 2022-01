La Befana porta aria fredda al Nord

La perturbazione proveniente dai settori settentrionali salterà le regioni del Nord per scaricare pioggia e neve nel Centro-Sud. In Lombardia temperature in calo ovunque ma cielo prevalentemente soleggiato.

“La prima perturbazione dell’anno giunta ieri sull’Italia si concentrerà prevalentemente al Centro-Sud nelle prossime ore, ma con precipitazioni isolate e intermittenti. Al Nord, invece, il tempo tenderà a migliorare gradualmente a partire dalle Alpi e l’estremo Nord-Ovest. L’elemento saliente della giornata – spiegano i meteorologi di IconaMeteo.it – sarà sicuramente il diffuso calo delle temperature che, dopo una lunga fase di “caldo” anomalo, torneranno ad abbassarsi anche se, almeno per oggi, al Sud e in Sicilia saranno ancora sopra le medie stagionali. L’afflusso della massa d’aria sicuramente più invernale che, sospinta da venti settentrionali, domani si estenderà anche al Sud, si tradurrà nella notte prossima in diffuse gelate anche in pianura al Nord. Domani e in parte anche sabato l’atmosfera rimarrà instabile soprattutto sulle regioni meridionali, poi, fra domenica e lunedì, all’interno di un flusso nord-occidentale, si confermerebbe l’arrivo di un’altra perturbazione proveniente dal nord Atlantico. Così, mentre gran parte del Nord, al riparo dell’arco alpino, sarà presumibilmente saltato dalle precipitazioni, piogge e rovesci dovrebbero interessare marginalmente l’Emilia Romagna e soprattutto il Centro-Sud, associate anche a molto vento e con limite della neve in discesa verso quote collinari sull’Appennino centro-settentrionale”.

PREVISIONI PER GIOVEDI’ 6

Al Nord tempo in miglioramento, ma con ancora delle nubi sparse inizialmente in gran parte delle pianure, Liguria ed Emilia meridionale; in particolare sulla Romagna saranno ancora possibili delle residue precipitazioni, con limite della neve intorno ai 500 metri. Temperature in generale e sensibile diminuzione.

PREVISIONI PER VENERDÌ 7

Al Nord cielo in prevalenza sereno con qualche velatura passeggera; nella seconda parte della giornata nubi in aumento a ridosso delle Alpi centro-occidentali. Temperature minime quasi ovunque in calo, con gelate diffuse al Nord anche in pianura; massime in calo al Nord.

PREVISIONI PER SABATO 8

Insistono condizioni di instabilità al Sud e in Sicilia, con prevalenza di nuvole e possibili piogge o locali rovesci in Puglia, Calabria, Sicilia settentrionale e orientale e nella Sardegna occidentale; nevicate sui rilievi di Calabria e Sicilia oltre 1000-1100 metri. Nel resto del Paese prevalenza di tempo stabile e soleggiato, a parte degli annuvolamenti addossati alle Alpi occidentali con qualche nevicata sui settori di confine della Val d’Aosta, e possibili velature in transito al Nord. Temperature stazionarie o in leggero calo.