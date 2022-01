In Lombardia 52.693 positivi e 46 morti

La percentuale tamponi-positivi è del 22,9% Tre in più le terapie intensive, oltre 2.500 ricoverati in area medica. I dati del bollettino quotidiano di Regione Lombardia.

Sono 52.693 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, a fronte di 230.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con una percentuale del 22,9%. I deceduti sono stati 46. Lo comunica la direzione Welfare di Regione Lombardia. Attualmente sono 428.821 i lombardi in isolamento domiciliare, mentre aumentano di 99 casi i ricoverati in area medica, i quali raggiungono quota 2.519, con un tasso di occupazione dei posti letto del 21,1%. Tiene, invece, la quota di ricoverati in terapia intensiva, pari a 229 pazienti, 3 in più rispetto a ieri, con un tasso di occupazione del 15%. A livello provinciale, Milano continua ad essere il territorio più colpito con 17.036 nuovi positivi al virus, con il capoluogo a quota 6.405. Segue la provincia di Brescia (6.615 nuovi casi), Monza (4.912), Bergamo (4.709), Varese (4.531),Pavia (2.758), Como (2.737), Mantova (1.704), Lecco (1.688), Cremona (1.681), Lodi (1.659) e Sondrio (852). (ANSA).