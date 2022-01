Cesano Maderno, vessazioni continue contro la ex: arrestato per stalking

La cercava ovunque, sotto casa, al lavoro, per strada e nonostante la relazione fosse ormai finita da almeno un paio di anni, l’uomo non si dava pace e continuava a perseguitarla. Tutto trae origine dalla volontà della donna di denunciare ai Carabinieri le continue molestie e vessazioni subite dall’ex compagno, con il quale aveva deciso di interrompere il rapporto già dal 2019, dopo 4 anni di relazione. Subito, attraverso un “Codice Rosso”, i Carabinieri, coordinati dal Pubblico Ministero monzese, hanno raccolto gli elementi di riscontro a quanto denunciato. Continue telefonate e messaggi minatori, utilizzando anche numeri di telefono intestati a terze persone e poi gli appostamenti sotto casa, l’ultimo la sera del 2 gennaio quando, intorno alle ore 23:00, l’uomo ha iniziato a citofonare ripetutamente all’appartamento della donna la quale, allarmata, ha contattato i Carabinieri di Desio consentendo l’immediato intervento da parte della pattuglia di Cesano Maderno. I militari hanno sorpreso e bloccato l’uomo che tentava di allontanarsi frettolosamente. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori, trasportandolo presso il carcere di Monza come disposto dal Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza.