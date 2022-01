Prezzo calmierato per le FFP2, Moratti: soddisfatta per accordo con le farmacie

Le mascherine FFP2 saranno vendute a 75 cent. L'assessore al Welfare di Regione Lombardia esprime soddisfazione; sono già obbligatorie per i mezzi pubblici e presto dovrebbero esserlo anche per le scuole.

“Soddisfatta per l’accordo raggiunto dalla struttura commissariale guidata da Figliuolo con le farmacie per il prezzo calmierato delle mascherine FfP2 a 75 centesimi. Raccomando le misure di prevenzione come distanziamento, disinfezione delle mani, uso delle mascherine all’aperto”: lo scrive Twitter l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. Dunque passa il prezzo regolamentato per le mascherine FFP2, che sono ormai obbligatorie sui mezzi pubblici e potrebbero diventare presto obbligatorie anche nelle scuole. La struttura commissariale, d’intesa con il Ministero della Salute e l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto infatti l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite sulla vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato, presso le farmacie che aderiscono.