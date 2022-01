Lo prevede l'ultimo decreto che non fa differenze tra funivie, seggiovie e skilift: solo con il tampone non si accede ai comprensori sciistici.

Dal 10 gennaio per sciare sarà obbligatorio il super green pass. Solo chi è vaccinato o guarito dal Covid potrà accedere agli impianti di risalita. Lo prevede il decreto firmato il 29 dicembre. Rimane obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2 per salire su cabinovie, funivie, ovovie e seggiovie con cupola abbassata. L’ultimo decreto non fa differenza tra funivia, seggiovia o skilift (anche perché uno sciatore può passare da un impianto all’altro): chi ha solo il tampone non sale.