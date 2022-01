Milano, all’anagrafe 15 cabine per le foto della carta identità elettronica

Il Comune di Milano, grazie ad un accordo con la società Dedem S.p.A., ha installato, all’interno dell’Anagrafe di via Larga e delle restanti dodici delegazioni anagrafiche, quindici cabine automatiche dedicate al servizio Foto CIE (Carta di identità elettronica). Questo servizio consente l’acquisizione della foto già validata, ovvero conforme ai parametri ICAO (International Civil Aviation Organization) con una conseguente velocizzazione di tutto il processo. Una volta ‘scattata’ la foto all’interno della cabina Dedem, questa viene caricata in automatico, in formato digitale, all’interno del sistema informatico. Al cittadino invece viene rilasciata una stampa sulla quale è presente, oltre alla foto, un codice – sia a barre sia alfanumerico – che è sufficiente consegnare all’operatore del servizio anagrafico. Attraverso l’acquisizione di questo codice si potrà scaricare istantaneamente dal server la corrispondente foto digitale, dimensionata e validata a norma e quindi immediatamente pronta per essere inserita nel documento e nella pratica. “Grazie a questa collaborazione – spiega l’assessore ai Servizi civici Gaia Romani – si ottiene non solo una velocizzazione dei tempi per il cittadino ma anche un conseguente beneficio di produttività per gli uffici”.