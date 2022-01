Con 44.172 tamponi effettuati sono 10.425 i nuovi casi di Covid in Lombardia per un rapporto 23,6%. Sono 15 in più i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 216 mentre sono 2.052 le persone ricoverate nei reparti ordinari. I decessi sono stati 45 per un totale di 35.140 da inizio pandemia. I casi per provincia:: sono 3.945 a Milano, 971 a Brescia, 1075 a Varese, 1102 a Monza, 975 a Bergamo, 445 a Como, 359 a Pavia, 281 a Mantova, 252 a Cremona, 255 a Lecco, 131 a Lodi, 298 a Sondrio.