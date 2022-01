Seregno, cento candeline per la signora Eugenia

Cento candeline il giorno del primo dell’anno per la signora Eugenia Dell’Orto Rossi, di Seregno (MB). Un compleanno speciale dunque non solo per la rispettabile età raggiunta in splendida forma ma anche per la coincidenza del compleanno con l’alba di un nuovo anno; doppio augurio di fortuna. La signora Eugenia oggi è festeggiata dalla sua famiglia; è la zia di Tiziano Mariani, imprenditore e consigliere comunale della città brianzola dove è impegnato come capogruppo della lista NoiXSeregno.

Eugenia Dell’Orto Rossi è sempre stata una casalinga. Ha avuto tre figli, due femmine e un maschio. Vedova, è nonna di 10 nipoti e bisnonna di 14. Auguri!