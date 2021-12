E’ uscita di casa ed è andata a lavorare, nonostante fosse positiva al Covid e quindi in quarantena. La donna, dipendente di un punto vendita di Secugnago nel Lodigiano, è stata colta sul fatto dai carabinieri, nonostante fosse ansintomatica. Immediate sono scattate sanzioni penali per lei e il titolare, mentre il locale commerciale è stato immediatamente chiuso e dovrà restarlo per i prossimi 5 giorni.