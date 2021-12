Capodanno, Sala: “Mattinata in ufficio per preparare l’inizio del nuovo anno che presenterà criticità”

“Mattinata in ufficio a Palazzo Marino per preparare l’inizio del nuovo anno, che presenterà all’amministrazione alcune inevitabili criticità. Al momento i dipendenti di ATM a casa perché contagiati sono molti e la stessa cosa riguarda il personale educativo. Siamo al lavoro per poter garantire lo svolgimento delle attività, contenendo il più possibile i disagi”. Così con un post il sindaco Giuseppe Sala guarda al nuovo anno con le difficoltà di queste settimane per i contagi covid, ma, scrive nel post su Instagram, “ci sono anche buone notizie. La prima interessa un progetto molto importante per la nostra città e atteso da tempo. Grazie ai fondi stanziati dal Governo sarà realizzata a Porta Vittoria la BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura).

Relativamente al trasporto pubblico locale, nella finanziaria 2022 sono previste risorse per i lavori di prolungamento delle metropolitane M1 (verso Baggio – Olmi – Valsesia) e M4 (da Linate verso Segrate) e per i progetti di prolungamento della M2 (verso il vimercatese) e della M3 (da San Donato verso Paullo). Inoltre sono stati stanziati i fondi per progettare il prolungamento da Peschiera verso Crema e quelli per lo studio di fattibilità di M6 che interesserà la parte sud del milanese in connessione con le linee della metropolitana 2 e 3.

Infine un’ottima notizia per il percorso green della nostra città: ATM, grazie ai fondi del PNRR, potrà acquistare altri bus elettrici (arrivando così a 600 mezzi)”.