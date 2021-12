Non è ancora stato rintracciato l’uomo che nel pomeriggio di ieri ha rapinato 4 farmacie nella zona ovest della città, in meno di un’ora. Il rapinatore ha agito prima in piazza Scolari, poi si è spostato in via Fratelli Zoia. Ha raggiunto via Giambellino e ha poi terminato in viale Famagosta.In base alle testimonianze dei titolari delle farmacie, dovrebbe trattarsi dello stesso individuo che in tutti e quattro i casi ha minacciato il personale con un’arma giocattolo. Nel complesso, il rapinatore è riuscito a sottrarre circa 1000 euro.