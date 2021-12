È ricoverato in codice giallo al Policlinico per ferite da taglio l’italiano di 52 anni senza fissa dimora aggredito ieri sera in Galleria de Cristoforis. Mentre era in coda per ricevere generi alimentari, l’uomo è stato avvicinato da un italiano di 44 anni, anche lui senza fissa dimora, con precedenti per minacce e aggressione. Tra i due è scoppiata una discussione, quando all’improvviso il 44enne ha ferito l’altro con cocci di bottiglia. L’aggressore ha poi tentato la fuga, ma è stato fermato dagli agenti all’angolo tra Corso Vittorio Emanuele e Galleria del Corso. Ora è in arresto per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. (MiaNews)