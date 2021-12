Era visibilmente alterato dall’alcol l’uomo che, ieri notte, ha creato disordini in un ristorante cinese in via Farini. Si tratta di un 49enne cinese, con regolare permesso di soggiorno e precedenti per molestie e disturbo della quiete.

Attorno a mezzanotte e mezza, l’uomo è entrato in un ristorante dove ha iniziato a fare discorsi insensati. All’improvviso, ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino e ha spruzzato lo spray nel locale. All’arrivo degli agenti, il cinese ha resistito all’arresto, dimenandosi contro la polizia sia a bordo della volante sia in questura.

Nessun intossicato tra il personale e i clienti del ristorante, mentre l’uomo è stato arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. (MiaNews)