Comfort Food, le ricette che riscaldano il cuore

Un manuale di ricette “comfort” destinate a consolare, confortare, rassicurare, coccolare, ristorare e renderci piú felici: è “Comfort Food“, il libro pubblicato dai Eifis Editore. Già agli inizi del 1900 lo scrittore francese Marcel Proust ne “Alla ricerca del tempo perduto”, aveva usato un’immagine brillante per descrivere gli effetti nostalgici e consolatori di un biscotto.

Tuttavia il temine Comfort food così come viene inteso oggi verrà coniato successivamente, diventando non più il cibo del ricordo, bensì quello del cuore e del conforto. La gastronomia che fa bene all’anima: è innegabile che la storia recente a livello mondiale ci ha portato a rifugiarci in cucina, riscoprendo la calma di quel tempo perduto nel sedersi a tavola per assaporare antichi sapori, della pizza e del pane fatti in casa, del cibo “così come lo faceva la nonna”. La cucina come evasione, anche se momentanea, dal mondo reale, come luogo “comfort” in cui sentirsi al sicuro. Gli autori hanno rinunciato alle royalties per sostenere insieme all’editore i progetti di Choose Love, organizzazione nata per sostenere tutti coloro che costretti a fuggire dal proprio Paese, diventano rifugiati in Europa, con l’augurio di potere contribuire almeno in parte a restituire il conforto di una casa con un pasto caldo.

Ricette di autori EIFIS con Introduzione di Elena Benvenuti.

Ascolta l’intervista a Elena Benvenuti