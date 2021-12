Atti persecutori contro il vicino di casa, arrestato 44enne

L’uomo, residente in un condominio in zona Ticinese, rivolgeva continue richieste di aiuto ad un altro inquilino, un portoghese di 59 anni.

Non una semplice lite condominiale, ma veri e propri atti persecutori. Di questo è accusato un italiano di 44 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti. L’uomo, residente in un condominio in zona Ticinese, rivolgeva continue richieste di aiuto ad un altro inquilino, un portoghese di 59 anni. Nel tempo le richieste erano diventate sempre più insistenti, come pretendere che la compagna del 59enne ripulisse il letto dove l’uomo aveva urinato. Di fronte a tentativi di rifiuto, l’italiano ha cominciato a minacciare il portoghese. L’uomo è stato arrestato ieri dopo l’ennesima discussione violenta avuta con la vittima. (MiaNews)