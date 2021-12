Al via la “task force” tamponi

Da oggi, lunedì 27 dicembre, su disposizione della vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, entra in piena operatività alle dirette dipendenze della Direzione Generale Welfare un’ apposita squadra dedicata al coordinamento e al potenziamento dell’offerta pubblica e convenzionata del servizio tamponi antigenici e molecolari per tutto il territorio regionale. A capo del coordinamento è stato indicato il dottor Guido Grignaffini, attuale direttore dei Servizi Sociali dell’Asst Brianza, in passato già inquadrato nell’organizzazione di questo servizio a livello regionale. “Il piano vaccinale – fa sapere Regione Lombardia in una nota – nel frattempo proseguirà secondo gli obiettivi previsti dalla Struttura Commissariale di Governo, consentendo un miglior coordinamento e condivisione di risorse anche per il potenziamento del Servizio tamponi rafforzato con l’istituzione e l’avvio dell’apposita task force”.