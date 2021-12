Da lunedì iniziano le somministrazioni della terza dose di vaccini anti Covid per i 16/17enni in Lombardia. Lo annuncia la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti. La dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15, come prevede la circolare del ministero della Salute. Le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre . La prenotazione si può effettuare sempre allo stesso modo: attraverso il portale della Regione https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it