Con 34.639 tampooni effettuati sono 4.581 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia con un raporto in crescita al 13,2% (ieri era al 7,8%). Lo si evince dai dati diffusi da Regione Lombardia secondo cui i ricoverati in terapia intensiva sono 178 (+2) mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.439 (+38). I decessi sono stati 15. i Postivi per provincia: a Milano sono 1.807 di cui 1.018 in città, Varese 630, Bergamo 441, Como 373, Brescia 297, Monza e Brianza 290, Pavia 199, Sondrio 102, Cremona 85, Mantova 68, Lodi 60 e Lecco 59.