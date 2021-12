Natale di sciopero alla DHL di Orio, il 30 presidio al magazzino di Malpensa

E’ arrivato all’undicesimo giorno lo sciopero a oltranza dei lavoratori della DHL di Orio al Serio che rifiutano l’accordo di trasferimento alla sede di Montichiari (BS) firmato dai sindacati confederali perché bollato come fortemente penalizzante, con tagli di ore – e quindi di salario – e costi di traferimento da e per Montichiari a carico loro. “Non abbiamo intenzione di mollare o retrocede di un millimetro” annuncia con un post su Fb il portavoce del sindacato Adl Cobas, Riccardo Germani. “DHL apra immediatamente un tavolo di trattativa – è la richiesta – con chi rappresenta la maggioranza dei lavoratori oppure sarà lotta ancora più dura”. Intanto i lavoratori di Orio annunciano altri due appuntamenti. Il primo per martedì 28 dicembre è un’assemblea con tutti gli altri lavoratori disponibili a unirsi allo sciopero e il secondo è un presidio al centro DHL di Malpensa, il più importante della Lombardia, per il 30 dicembre.