Gru crollata, a Carugate il funerale di Marco Pozzetti

Grande commozione e partecipazione, oggi pomeriggio a Carugate (Milano), per il funerale di Marco Pozzetti, l’operaio di 54 anni morto nel crollo di una gru insieme ad altri due colleghi, a Torino. Saracinesche abbassate, strade silenziose e bandiere a mezz’asta al Municipio, tutta la città si é stretta intorno alla famiglia dell’uomo, affollando la piazza antistante la parrocchia. La cerimonia, contingentata per motivi di sicurezza, é stata trasmessa anche su YouTube. Insieme alla moglie e ai figli di Pozzetti, il sindaco di Carugate, Luca Maggioni, ha parlato al termine della funzione, per ricordare l’operaio. Insieme al 54 enne, morto sul colpo quando la grande gru é collassata in strada, il 20enne torinese Filippo Falotico e Roberto Peretto, 52 anni, i cui funerali si terranno domattina a Cassano d’Adda (Milano).