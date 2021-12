Furto in casa del giocatore dell’Inter Stefano Sensi, bottino 200 mila euro

Il giocatore - impegnato ieri nella partita Inter-Torino - ha allertato la polizia dopo aver scoperto, rincasando, che il suo appartamento in zona Gae Aulenti era stato 'visitato' dai ladri.

Furto nella notte in casa del giocatore dell’Inter Stefano Sensi. Poco dopo la mezzanotte e mezza, il giocatore – impegnato ieri nella partita Inter-Torino – ha allertato la polizia dopo aver scoperto, rincasando, che il suo appartamento in zona Gae Aulenti era stato ‘visitato’ dai ladri. Secondo le ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati forzando la porta finestra della cucina situata al primo piano. Sono stati rubati soprattutto borse di marca e gioielli appartenenti alla moglie del calciatore, per un valore complessivo di circa 200mila euro.