In Lombardia oltre 10 mila nuovi casi e 21 decessi

Con 182.427 tamponi effettuati è di 10.569 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 5,8% (ieri 4%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 164) e nei reparti (+45, 1.352). Sono 21 i decessi. Per quanto riguarda le province, sono 4.640 i positivi segnalati a Milano, 673 a Bergamo, 823 a Brescia, 493 a Como, 211 a Cremona, 195 a Lecco, 309 a Lodi, 237 a Mantova, 953 a Monza e Brianza, 484 a Pavia, 98 a Sondrio e 775 a Varese.

E’ la quarta volta dall’inizio della pandemia che in Lombardia vengono superati i 10mila casi giornalieri: il record assoluto è del 7 novembre del 2020, quando si registrarono 11.489 casi, seguito dai 10.995 casi del 10 novembre 2020 e dai 10.634 casi del 13 novembre. Completamente diverso è il numero dei decessi che a novembre del 2020 contava quotidianamente i 100 morti fino ai 347 del 3 dicembre, mentre ora raramente supera le poche decine. Molto inferiore anche la pressione sugli ospedali: nel novembre del 2020 si passò rapidamente da circa 400 a oltre 900 ricoverati in terapia intensiva, mentre in questo mese i letti occupati in terapia intensiva aumentano molto lentamente e sono 164.