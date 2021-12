Calcio, Atalanta fermata dal Genoa

Si ferma a sei la serie di vittorie in trasferta dell’Atalanta. A fermare i nerazzurri è il Genoa di Shevchenko che chiude la gara tra i meritatissimi applausi dei propri tifosi. Puntava a riscattare la sconfitta con la Roma la squadra di Gasperini, ma contro un Genoa sempre attento Muriel e compagni non sono riusciti a rendersi realmente pericolosi se non ad inizio gara e nel convulso finale. Il risultato è 0-0. “Abbiamo attaccato a lungo ma non siamo riusciti a trovare le giocate giuste per realizzare – ha spiegato il tecnico nerazzurro Gianpiero Gasperini -. Abbiamo avuto solo situazioni non clamorose. La squadra ha cercato comunque sino alla fine di vincere è questo è un aspetto positivo. Inoltre abbiamo pagato nel secondo tempo l’assenza di Zapata in un campo che non favoriva il gioco a terra. Senza di lui giocare palla alta non è la cosa migliore. In questi casi se non riesci a sbloccare il risultato la partita rischia di finire così. Comunque ci abbiamo provato con tutte le nostre forze contro un Genoa che ha giocato con grande spirito e ha dimostrato di essere sulla strada giusta per battagliare per la salvezza che credo abbia la possibilità di raggiungere. Adesso per fortuna avremo una settimana di riposo, poi ripartiremo e a gennaio avremo un calendario altrettanto fitto. Sappiamo già che il girone di ritorno sarà più difficile perché come sempre molte squadre si rinforzeranno”.